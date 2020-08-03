الاستشارية الطبية بطبرق تحذّر من هجمة كبيرة لكورونا الاستشارية الطبية بطبرق تناشد الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد فرج الجالي رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق اليوم الإثنين ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 22 إصابة وحالة وفاة واحدة.

وأفاد الجالي، في إيجاز صحفي، أن حالة الوفاة تعود لسيدة مسنة أخذت منها العينة قبل وفاتها بقليل وتم إبلاغ أسرتها بالنتيجة الإيجابية، مشيرًا إلى تعاون الأسرة للقيام بواجباتنا تجاه المخالطين.

وشدد الجالي، على ضرورة أن يأخذ المواطنين الأمر بجدية، محذّرًا من أن الحالات بدأت في تزايد مخيف. وقال، إن الحالات الثمانية الموجبة التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا منها 4 حالات جديدة و4 حالات مخالطة.

أضاف، أن قسم العزل في طبرق أصبح مزدحم بالمرضى والسعة السريرية 20 سرير والأعداد في تزايد لحالات الاشتباه.

وأشار الجالي، إلى أن وزارة الصحة تتابع مع اللجنة كل التطورات، مؤكدًا أن خدمات العزل والحجر الصحي تقدم خدماتها لمنطقة جغرافية كبيرة تمتد من عين الغزالة غرباً إلى أمساعد شرقاً.

وقال الجالي، “إن هناك تخوف من قبل الأطقم الطبية بعد إصابة طبيب في الحجر الصحي، وإن لم تغلق الصالات وتمنع المناسبات سوف نشاهد تزايد في حالات الإصابات لان الإصابات من كل أحياء المدينة”.

وسجلت طبرق أول إصابة بفيروس كورونا في الـ23 من يوليو الماضي وأصبحت الإصابات تتزايد بواقع إصابتين يومياً.