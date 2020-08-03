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اشتعال النيران في صالة مغادرة مطار مصراتة

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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع  اليوم الإثنين أن النيران اشتعلت في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي.

وأضاف المصدر أن معلومات من المدينة أكدت أن إشعال النار بصالة المغادرة بفعل فاعل وذلك ردا على انتشار فيروس كورونا بالمدينة والمطار كان سببا رئيسيا في انتشار المرض.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في صالة الركاب في مطار مصراتة.

وكانت مدينة مصراتة سجلت الأيام الأخيرة أرقامًا كبيرة في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حيث سلجت في يوم واحد 31 يوليو المنصرم 110 حالات.

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