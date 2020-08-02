مستشفيات طرابلس ومصراتة تستقبل إصابات بسبب استعمال خاطئ للآلات الحادة

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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مستشفى جراحة الحروق والتجميل بالعاصمة طرابلس استقبل ، 420 حالة من بينها إصابات حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم شواء اللحوم، وإصابات نتيجة استخدام الآلات الحادة في عمليات ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي.

وأشارت الوزارة إلى أن 150 عملية جراحية أجريت لحالات الإصابة إضافة إلى إيواء ست حالات بقسمي العناية الفائقة والحروق نتيجة تعرضها لحروق بنسب متفاوتة، فيما غادرت باقي الحالات المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.