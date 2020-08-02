مجموعة مسلحة تجبر مناوب على ترجيع أحمال كهربائية بالقوة
أخبار ليبيا24
كشفت الشركة العامة للكهرباء أن أحد مشغلي محطة الإرسال جهد ١١/٣٠ ك.ف تعرض ليلة أمس السبت للسب والشتم من قبل مجموعة مسلحة وإجبار المناوب على ترجيع الأحمال بالقوة.
وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المجموعة قامت بالاستيلاء على مفاتيح المحطة وإجبار المناوب على مغادرتها.
واستهجنت الشركة مثل هذه الأعمال ووصفتها بـ”اللامسؤولة” والتي تؤثر سلبا على نفسية العالمين في الشركة وتسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.
وكانت الشركة أعلنت الجمعة أن مسلحين دخلوا إلى محطة شرق طرابلس وأجبروا المناوبين على ترجيع الخطوط المطروحة يدويا وفقا لبرنامج طرح الأحمال وكذلك إجبار المناوبين على مغادرة المحطة.
يشار إلى أن ليبيا تشهد انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي يصل لساعات طويلة جدًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى الاعتداء والهجوم من قبل عناصر المليشيات على محطات الكهرباء في غرب البلاد وإرغامهم على إعادة التيار الكهرباء وتجاهل برنامج طرح الأحمال.