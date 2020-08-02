مجموعة مسلحة تجبر مناوب على ترجيع أحمال كهربائية بالقوة

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء أن أحد مشغلي محطة الإرسال جهد ١١/٣٠ ك.ف تعرض ليلة أمس السبت للسب والشتم من قبل مجموعة مسلحة وإجبار المناوب على ترجيع الأحمال بالقوة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المجموعة قامت بالاستيلاء على مفاتيح المحطة وإجبار المناوب على مغادرتها.