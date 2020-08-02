سرت تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا

سرت تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا وتعتبر هذه الحالة هي الثانية التي يتم اكتشافها بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بسرت عبد الله الأحول عن وفاة الحاج “مسعود خميس مسعود العمارى” عن عمر يناهز 70 عام داخل إيواء قسم العزل بمستشفى ابن سينا بسرت بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتعتبر هذه الحالة هي الثانية التي يتم اكتشافها بمدينة سرت حيث أن الحالة الأولى غادرت من سرت إلى طرابلس.

هذا وتشهد مدن ليبيا تصاعدا في حالات الاصابة بفيروس كورونا هذه الأيام بشكل كبير .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن يوم الأمس عن تسجيل 70 اصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3691 إصابة منها 2992 حالة نشطة .