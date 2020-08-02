خروج التحدي للغاز عن العمل يتسبب في عجز بالشبكة في المنطقة الشرقية

خروج التحدي للغاز عن العمل يتسبب في عجز بالشبكة في المنطقة الشرقية حقل سرت يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار 70 مليون قدم مكعب من الغاز

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدى خروج حقل التحدي التابع لشركة سرت إلى عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة إن هذا الحقل يعتبر من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار 70 مليون قدم مكعب من الغاز.

خليفة أضاف أن خروج الحقل عن العمل سيؤدي إلى عجز متوقع في حدود 300 ميجاوات على امتداد المنطقة الشرقية، وهو ما سيسفر عن ساعات طرح في الأحمال تمتد من أربع إلى خمس ساعات على طول المنطقة بحسب أفادت به إدارة التحكم الشرقية .

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى إنه تم على الفور اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير الوحدات التي تعمل بالغاز إلى نظام العمل على الوقود الخفيف، من أجل التقليص من ارتفاع العجز، الأمر الذي أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وطمئن خليفة أنه مع دخول حقل التحدي للعمل من جديد سيرجع الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية .