حفتر: لن نقبل أن نستعمر مرة ثانية ولم نرا من الأتراك إلا الشر

حفتر: لن نقبل أن نستعمر مرة ثانية ولم نرا من الأتراك إلا الشر حفتر يتعهد بتلقين درس للغزاة والمرتزقة لا وطن لهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد قائد الجيش الوطنى المشير خليفة حفتر أن الليبيين لم يروا من الأتراك إلا الشر، متعهدا فى الوقت نفسه بتلقين درس لمن وصفهم بـ«الغزاة» و«المرتزقة».

حفتر قال، فى كلمة أمام جنود وضباط كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات الجيش، أمس السبت، إن الأتراك الذين بقوا فى ليبيا أكثر من 300 عام لم ير الليبيون منهم إلا الشر والعبث والقتل والنهب .

وبلغة التهديد والوعيد، أعلن المشير حفتر، عن استعداد جيشه لتحرير كامل التراب الوطني من المليشيات والعدوان التركي.

وأضاف: نحن لهم بالمرصاد، نحن لا نعرف التولى، نعرف أن طردهم هو لا بد أن يكون الهدف الأساسى، نحن لا نرضى بالاستعمار، عرفناه مرة واحدة… نحن لا نقبل أن نستعمر مرة ثانية .

وتعهد حفتر بـتلقين درس للغزاة، مشيرا إلى أن المجموعات المسترزقة لا وطن لهم .

وسبق للقيادة العامة للجيش الوطنى أن أشارت إلى أن المشير حفتر زار الكتيبة ضمن زياراته لجميع وحدات القوات المسلحة للوقوف على جاهزيتها .