توقف المناشط الرياضية تجبر لاعب سلة ليبي للهجرة إلى إيطاليا

أخبار ليبيا24

كشفت صفحة كرة السلة الليبيه أمس السبت عن هجرة لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة “عبدالمؤمن عبود” إلى إيطاليا عبر البحر .

وذكرت الصفحة على موقع “فيسبوك” أن هجرة عبود كانت خطوة مفاجئة ااستيقظت عليها الأوساط الرياضية للسلة الليبية.