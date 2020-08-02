توقف المناشط الرياضية تجبر لاعب سلة ليبي للهجرة إلى إيطاليا
أخبار ليبيا24
كشفت صفحة كرة السلة الليبيه أمس السبت عن هجرة لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة “عبدالمؤمن عبود” إلى إيطاليا عبر البحر .
وذكرت الصفحة على موقع “فيسبوك” أن هجرة عبود كانت خطوة مفاجئة ااستيقظت عليها الأوساط الرياضية للسلة الليبية.
وأشارت إلى أن اللاعب غادر بلاده التي عاش وترعرع فيها بعد ما أُقفلت أمامه كل الطرق والأمنيات في عودة البلاد إلى سابق عهدها وعودة لعبته المُفضلة إلى نشاطها من جديد موضحة أنها مصدر رزقه الوحيد إضافة إلى كونها شغف وعشق لا يمكنه التخلي عنها.
ويعد عبدالمؤمن عبود من لاعبي كرة سلة المتميزين داخل وخارج الملعب وهو خريج هندسة ميكانيكية و متفوق في دراسته.