توقف المناشط الرياضية تجبر لاعب سلة ليبي للهجرة إلى إيطاليا

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أخبار ليبيا24

كشفت صفحة كرة السلة الليبيه أمس السبت عن هجرة لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة “عبدالمؤمن عبود” إلى إيطاليا عبر البحر .

وذكرت الصفحة على موقع “فيسبوك” أن هجرة عبود كانت خطوة مفاجئة ااستيقظت عليها الأوساط الرياضية للسلة الليبية.

وأشارت إلى أن اللاعب غادر بلاده التي عاش وترعرع فيها بعد ما أُقفلت أمامه كل الطرق والأمنيات في عودة البلاد إلى سابق عهدها وعودة لعبته المُفضلة إلى نشاطها من جديد موضحة أنها مصدر رزقه الوحيد إضافة إلى كونها شغف وعشق لا يمكنه التخلي عنها.

ويعد عبدالمؤمن عبود من لاعبي كرة سلة المتميزين داخل وخارج الملعب وهو خريج هندسة ميكانيكية و متفوق في دراسته.

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