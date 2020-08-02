تسييري طبرق يستعرض الخطوات الاحترازية لمواجهة تفشي “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأحد مع قطاعات الصحة والأمن والتعليم الخطوات الاحترازية لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا في المدينة.

وأقر المجلس عدد من النقاط المهمة منها غلق صالات الأفراح والمقاهي والمحلات الخاصة بالمناسبات لمدة إسبوعين، ومنع إقامة الأفراح والمآتم خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مدينة طبرق.

وأكد المجلس التسييري لبلدية طبرق على تقليص عدد الموظفين بكل الإدارات ماعدا الجهات الأمنية والخدمية المهمة.

وتم خلال الاجتماع تشكيل دوريات أمنية من المباحث العامة والحرس البلدي بالإضافة إلى القوات المسلحة والدعم المركزي والكتيبة 104 لتفعيل إغلاق صالات الأفراح .