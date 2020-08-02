الطبية الاستشارية سرت تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا

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أخبار ليبيا24

كشف رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا سرت عبد الله الأحول عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا عن عمر يناهز 70 عام داخل إيواء قسم العزل بمستشفى ابن سينا.

وتعتبر هذه الحالة هي الثانية التي يتم اكتشافها بمدينة سرت حيث أن الحالة الأولى غادرت من سرت إلى طرابلس.

هذا وتشهد مدن ليبيا تصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام بشكل كبير.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن يوم أمس السبت عن تسجيل 70 إصابة جديدة ليرنفع إجمالي الإصابات إلى 3691 إصابة منها 2992 حالة نشطة.

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