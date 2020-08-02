السطو على عائلة قرب ترهونة وسرقة سيارتهم

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن عائلة المواطن ميلاد التومي بارود الورفلي تعرضت يوم الجمعة الماضي إلى سطو مسلح أثناء مرورهم عبر إحدى البوابات القريبة من مدينة ترهونة.

وأضاف المصدر أن المسلحين تعرضوا للعائلة في بوابة وشتاتة القريبة من مدينة ترهونة وإجبارهم على النزول من السيارة التي يستقلونها وقاموا بسرقتها بقوة السلاح.

يشار إلى أن المنطقة الغربية تشهد منذ أعوام أعمال إجرامية تتمثل في السرقة والسطو وأعمال الحرابة والخطف في ظل سيطرة المليشيات التي تتحكم في مقاليد الأمور.

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