الأهلي بنغازي ينعي مدربه السابق عمارة lن الوجوه الكروية القليلة في الجزائر التي تولت مسؤوليات عديدة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نعي نادي الأهلي بنغازي مدربه السابق الجزائري سعيد عمارة الذي أعلن عن وفاته اليوم الأحد في الجزائر عن عمر 87 عاما.

وكتبت صفحة نادي الأهلي على موقع فيسبوك

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم الجزائري “سعيد عمارة”، الذي درب الأهلي لمدة 3 سنوات من عام 1997 إلى 1999م .

وتابعت “سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وكان عمارة، من الوجوه الكروية القليلة في الجزائر التي تولت مسؤوليات عديدة بما فيها رئاسة اتحاد الكرة الجزائري لفترة قصيرة أبريل و يونيو 1996 .

وأشرف عمارة على تدريب المنتخب الجزائري بين 1972 و1974، كما درب أندية ترجي مستغانم، ومولودية وهران، ومولودية سعيدة، وغالي معسكر، الذي توج معه بلقب الدوري الجزائري عام 1984، وهو اللقب الوحيد لهذا الفريق حتى الآن.