وليامز تحذر من خطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية

أخبار ليبيا24 – سياسة

حذرت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة بالانابة في ليبيا ستيفاني وليامز، من خطر تحول النزاع في البلاد إلى حرب إقليمية، مؤكدة أن الشعب الليبي يزداد خوفا من وقوع مصيره في أيدي لاعبين خارجيين.

وقالت ويليامز في تصريحها لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية خلال زيارتها إلى لندن اليوم السبت: إن “الليبيين على حد سواء يشعرون بالإنهاك والخوف، وهم متعبون من الحرب ويتطلعون إلى السلام، لكنهم يخشون من أن تقرير ذلك لم يبق في أيديهم”.

وأشارت ويليامز، إلى أن الشعب الليبي يسعى إلى وقف القتال وإطلاق تسوية سياسية شاملة، محذرة من أن البديل الوحيد عن ذلك هو تدمير البلاد، على حد قولها.

وأضافت ويليامز: “مع وجود عدد كبير من اللاعبين الخارجيين الذين لديهم أجنداتهم الخاصة، يعد خطر سوء التقدير واندلاع نزاع إقليمي مرتفعا.. ما يجري الآن يمثل معركة بين خصوم خارجيين بقدر ما هو حرب أهلية يفقد فيها الليبيون سيادتهم”.

وشددت المبعوثة الإممية بالإنابة، على أنه من الصعب للغاية إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا طالما تتواصل في البلاد “حرب بالوكالة” بين قوى خارجية، مشيرة إلى عدم بذل الجهود الكافية لمنع تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، بما يشمل على وجه الخصوص طائرات حربية ومسيرة، وفق قولها.

وأكدت ستيفاني وليامز، أنها تعمل بدأب على تأمين هدنة جديدة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد، مع الفصل بين قوات حكومة الوفاق و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر في محيط مدينة سرت، بالإضافة إلى إخراج جميع المقاتلين الأجانب بموجب جدول زمني متفق عليه قبل مغادرتها منصبها في أكتوبر.