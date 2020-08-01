وفاة حالتي اشتباه “كورونا” بقسم العزل في طبي طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا في مدينة طبرق عدنان بودية اليوم السبت إن حالتي اشتباه الإصابة بكورونا توفيتا في قسم العزل في المدينة.

وأضاف بودية لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحالتين رجل وامرأة كانا يعانيان من التهابات في الصدر وتم أخذ العينات بعد الوفاة وننتظر خروج النتائج غداً الأحد.

وتابع عضو اللجنة :”تعتبر الحالتين اشتباه فالرجل كان يعاني من التهابات في الصدر منذ أسبوعين في بيته وتوفي بعد دخوله إلى قسم العزل مباشرة، أما السيدة فهي كانت بقسم العزل وتوفيت بسبب أمراض صدرية”.

وأشار بودية إلى أنهم في انتظار النتائج بعد أخذ العينات عن طريق فريق التدخل السريع الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه، موضحًا أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لعدم التقيد بالتعليمات من قبل المواطنين .

ولفت عضو اللجنة الاستشارية إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر 14 حالة ونتخوف من زيادة الأعداد بسبب التجمعات في المناسبات داخل المدينة.