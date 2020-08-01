وصول دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا عدد المرتزقة ارتفع إلى نحو 17 ألف مرتزق سوري بينهم 350 طفلا دون سن الـ18

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري، و10 آلاف إرهابي أجنبي، إلى ليبيا، حتى الآن، لدعم المليشيات وحكومة فايز السراج.

وقال المرصد في بيان اليوم السبت، إن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة، والإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى ليبيا، حيث تم رصد وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة، تضم مئات المرتزقة السوريين، بالإضافة لوصول عدد آخر من الإرهابيين الأجانب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد الذين ذهبوا إلى ليبيا، حتى الآن، ارتفع إلى نحو 17 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين بلغ عدد الإرهابيين الأجانب 10 آلاف.

وأوضح المرصد أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

ووثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، وقادة مجموعات.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في وقت سابق، أن تركيا استغلت فترة وقف إطلاق النار في جلب المزيد من المرتزقة ووسائل تدمير الأراضي الليبية.