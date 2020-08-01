ليفي: عدت لليبيا رغم الحملة الشرسة من أردوغان وبوتين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر مايعرف باسم ”عراب ثورات الربيع العربي” برنارد هنري ليفي، صورة جديدة له من زيارته لليبيا، قائلاً إنه عاد إلى ليبيا على الرغم من التهديدات التي كانت موجودة من قبل، وعلى الرغم أيضًا من الكمين الذي نُصب له، في إشارة إلى واقعة الهجوم على موكبه.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “عدت إلى ليبيا على الرغم من السيول الطينية التي عرفت أنها ستصب علي بعد ذلك من قبل أصدقاء أردوغان وبوتين”، في إشارة إلى حملة الانتقادات التي تعرض لها عقب زيارته إلى ليبيا، معتبرًا أنه من الصعب تخويفه.

Eh oui! Je suis revenu en #Libye ! Malgré les menaces avant. Malgré l’embuscade pendant. Malgré les torrents de boue dont je savais qu’ils me seraient déversés, après, par les amis d’#Erdogan et #Poutine. Aussi difficile à intimider qu’à confiner : récit dans ⁦@ParisMatch⁩. pic.twitter.com/9EkZK1mdc7 — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 29, 2020

وأثارت زيارة ليفي لمصراتة ومن بعدها ترهونة تحت حراسة أمنية مشددة، السبت الماضي، حالة رفض عارمة وسط الأوساط الليبية، كونه ساهم بشكل كبير في القرار الفرنسي بالتدخل في ليبيا ضد القذافي في 2011م، ما جعل مسؤولي حكومة الوفاق تتنصل منها؛ وعلى رأسهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا؛ حيث أكد لا علاقة لحكومته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل الوفاق.

وتأتي زيارة ليفي، في غضون المساعي الإقليمية والدولية التي تُبذل للوصول إلى تسوية دبلوماسية وسياسية للأزمة الليبية المتفاقمة، لتؤكد استمرار مخطط الفوضى والتقسيم بالمنطقة كلها، لاسيما أنه ليس في الواقع سوى سفير غير معلن لمشاريع دولية وإقليمية، لا يزال سعيُها حثيثا لتنفيذ أجندة تقسيم الوحدة الترابية لليبيا وتلغيم المنطقة لاستهداف باقي أركانها.