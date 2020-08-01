طبيب ليبي مصاب بكورونا يروي ما حدث معه

أخبار ليبيا24

روى الطبيب المعتصم بالله الشلماني المصاب بفيروس كورونا، في مدينة بنغازي، تفاصيل إصابته بالفيروس.

وقال الطبيب الشاب ، في فيديو نشره على صفحتة على موقع “فيسبوك” إنه شعر بارتفاع في درجة الحرارة و فقد حاسة الشم لفترة قصيرة”.

وتابع الطبيب :”قمت بالإعلان عن إصابتي بالفيروس لأحذر الناس من خطر هذا المرض، وكان باستطاعتي أن أكتم الخبر لكني أريد أن يعلم الجميع أن الفيروس شيء واقع وحقيقي”.

وحول مصدر العدوى كشف الطبيب، إنه أصيب بالفيروس خلال أداء عمله في مركز بنغازي الطبي، مبينًا أنه لا يشعر حاليا بأي إرهاق أو تعب وحالته الصحية جيدة.

وكشف الشلماني أنه عزل نفسه في مزرعته ويتواجد في العزل بمفرده وذلك خوفا على عائلته وأصدقائه

ووجه الطبيب المصاب رسالة إلى لليبيين طالب فيها بضرورة اتخاذ أجراءات الوقاية لحماية أنفسهم من المرض واتباع وسائل التطهير ولبس الكمامة واستعمال المطهرات بشكل مستمر والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

كما وجه نداءًا للأطقم الطبية بضرورة تأدية عملهم على أكمل وجه لأنه واجب إنساني قبل أن يكون عمل من أجل المال أو بالمقابل.