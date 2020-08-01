جنائي بنغازي يضبط شخصين لِقيامهما بأعمال السلب والسطو المُسلح
أخبار ليبيا24
تمكن قسم البحث الجنائي في مُديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على شخصين لِقيامهما بعمليات السلب والسطو المُسلح على المواطنين وسلب مركباتهم الخاصة و أغراضهم الشخصية.
وذكر مكتب الإعلام في مديرية الأمن أن تقريرًا أمنيًا أحيل من قبل اعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي مفاده تواجد شخصين على متن مركبة قاموا بسرقة مركبات خاصة بمواطنين بقوة السلاح ومكان تواجدهم تحديداً بجوار موقف مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.
وأضاف مكنتب الإعلام أنه أثناء التحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء التحريات بالقسم تم التعرف على مكان تواجدهم والمركبة التي على متنها عقب تأكيد كامل المعلومات.
وأشار مكتب الإعلام في مديرية الأمن إلى أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات بالقسم وتم ضبطهما وبالانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم اتضح أنهما في حالة غير طبيعية ويشتبه بأنهما في حالة تعاطي، عليه تم إيداعهم داخل الحجز القانوني بالقسم إلى حين رجوعهم إلى رشدهم.
وأكد مكتب الإعلام أنه حضر إلى القسم الأشخاص الذين تم التعدي عليهم وسلبهم حيثُ قاموا بتقديم شكوى ضد الذين تم وضعهم بالحجز القانوني كون الشاكين تعرضوا جميعهم للسطو.
وأوضح المكتب أنه بعد عودة المشكو فيهم لرشدهم وبالاستدلال معهم عن واقعة السرقة بقوة السلاح التي تعرض لها الشاكين اعترفوا بما نسب إليهم كما اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات أُخرى من ضمنها ثلاث وقائع سلب في طريق المطار والطريق السريع وفي في طريق قاريونس وانتحال صفة عضو تحريات.
وأضاف مكتب الإعلام أن المتهمين من أصحاب السوابق وسبق دخولهم إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل ثلاث مرات في قضايا خطف سرقة تعاطي واعترفوا بحيازة بندقية نوع (كلاشنكوف) ومخزن به 8 إطلاقات وأداة تستخدم للتعاطي وسلاح أبيض نوع (كمية سودانية)تستعمل في عمليات السلب واعترفوا أيضاً بأنهم سرقوا هواتف محمولة عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.