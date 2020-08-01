جنائي بنغازي يضبط شخصين لِقيامهما بأعمال السلب والسطو المُسلح

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تمكن قسم البحث الجنائي في مُديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على شخصين لِقيامهما بعمليات السلب والسطو المُسلح على المواطنين وسلب مركباتهم الخاصة و أغراضهم الشخصية.

وذكر مكتب الإعلام في مديرية الأمن أن تقريرًا أمنيًا أحيل من قبل اعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي مفاده تواجد شخصين على متن مركبة قاموا بسرقة مركبات خاصة بمواطنين بقوة السلاح ومكان تواجدهم تحديداً بجوار موقف مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وأضاف مكنتب الإعلام أنه أثناء التحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء التحريات بالقسم تم التعرف على مكان تواجدهم والمركبة التي على متنها عقب تأكيد كامل المعلومات.

وأشار مكتب الإعلام في مديرية الأمن إلى أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات بالقسم وتم ضبطهما وبالانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم اتضح أنهما في حالة غير طبيعية ويشتبه بأنهما في حالة تعاطي، عليه تم إيداعهم داخل الحجز القانوني بالقسم إلى حين رجوعهم إلى رشدهم.

وأكد مكتب الإعلام أنه حضر إلى القسم الأشخاص الذين تم التعدي عليهم وسلبهم حيثُ قاموا بتقديم شكوى ضد الذين تم وضعهم بالحجز القانوني كون الشاكين تعرضوا جميعهم للسطو.

وأوضح المكتب أنه بعد عودة المشكو فيهم لرشدهم وبالاستدلال معهم عن واقعة السرقة بقوة السلاح التي تعرض لها الشاكين اعترفوا بما نسب إليهم كما اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات أُخرى من ضمنها ثلاث وقائع سلب في طريق المطار والطريق السريع وفي في طريق قاريونس وانتحال صفة عضو تحريات.

وأضاف مكتب الإعلام أن المتهمين من أصحاب السوابق وسبق دخولهم إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل ثلاث مرات في قضايا خطف سرقة تعاطي واعترفوا بحيازة بندقية نوع (كلاشنكوف) ومخزن به 8 إطلاقات وأداة تستخدم للتعاطي وسلاح أبيض نوع (كمية سودانية)تستعمل في عمليات السلب واعترفوا أيضاً بأنهم سرقوا هواتف محمولة عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.