تسييري طبرق يطالب بإلغاء المآتم ومنع التجمعات لخطورة الموقف الوبائي لكورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، بإلغاء إقامة المآتم في طبرق ومنع التجمعات بكل أنواعها، مناشدًا الجميع بتقديم واجب العزاء وقبول التعزية بالهاتف أو بأي وسيلة اتصال متاحة، تجنبًا لتفادي زيادة انتشار وباء كورونا.

وشدد بوالخطابية، في تصريح لوكالة أخبار لبيا24، على خطورة الموقف داخل المدينة وانتشار فيروس كورونا بسرعة مخيفة، حيث وصلت عدد الحالات إلى أكثر من 15 حالة آخرها اليوم السبت لسيدة مصابة بشدة انتقلت عدوى الفيروس إليها أثناء تقديمها لواجب العزاء في أحد المآتم.

وحذّر بوالخطابية، من خطورة عدم التزام النساء بعدم الذهاب للمآتم، مؤكدًا أن هنالك حالات وفيات بالمدينة توفيت بالاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.