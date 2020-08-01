تسجيل أول حالة شفاء من كورونا في بني وليد

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الجمعة تماثل أول حالة شفاء من فيروس كورونا داخل بلدية بني وليد.

وكانت الحالة التي شفيت قد أعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 18 من الشهر يوليو المنصرم.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الخميس ( 8 ) حالات شفاء 2 حالات في زليتن و عدد 2 حالات في مصراتة و 4 حالات في ترهونة.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات : 3,621 حالة، والحالات النشطة : 2,929 حالة، ولمتعافين : 618 حالة، والوفيات : 74 حالة.