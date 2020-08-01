المسماري يطالب السفن والطائرات التي تقترب من ليبيا بضرورة التنسيق معهم مسبقا

أخبار ليبيا24 – سياسة

طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية بضرورة التنسيق مع القيادة العامة.

وحذر المسماري، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” ليلة أمس الجمعة، تلك الدول من وقوع معها في تصادم، على حد تعبيره.

وقال المسماري: “الحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية او الأجواء الليبية الى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها”.