المتحدث باسم الوفاق: “اللاهثون” وراء الصفقات السياسية توقفوا عن المتاجرة بدماء الأبطال المتحدث باسم الوفاق يطالب بالتوقف عن الجري خلف الصفقات السياسية

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دعا المتحدث باسم حكومة الوفاق، مهندس يونس، اليوم السبت، من وصفهم بـ “اللاهثون وراء الصفقات السياسية” بالتوقف عن المتاجرة بـ “دماء الأبطال”.

وقال يونس، في تغريدة على تويتر، “نترحم على أرواح شهدائنا ونبارك لأهاليهم بقدوم عيد الأضحى المبارك ونسأل الله أن يلقوا أحبابهم في جنات النعيم. ونقول لمن يلهثون وراء الصفقات السياسية بأنه عندما دقت طبول الحرب التي أيّدها ودعمها “المجرم عقيلة صالح” خرج الأبطال بصدور عارية يدافعون عنكم؛ فلا يليق أن تتاجروا بدمائهم”.

يأتي ذلك في ظل تواصل الدعوات الدولية والمحلية إلى وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي للوصول إلى حل للأزمة الليبية.