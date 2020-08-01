القاهرة تدعو جميع الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق طموحات الليبيين

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تعاون جميع الدول مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة، مشددا على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري أمس الجمعة، مع سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش معه خلاله الوضع في ليبيا، مستعرضاً موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي – الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي.

وقالت الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن شكري أكد حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور “إعلان القاهرة” مؤخراً من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.