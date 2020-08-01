الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي عربي الإمارات.. بدء تشغيل أول مفاعل نووي في العالم العربي

أخبار ليبيا24

أعلنت دولة الإمارات اليوم السبت تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بعد أن بدأت في تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية.

وقال حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر، “نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي”.

وأضاف، “نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح”.

وأوضح، أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات. وتابع: “الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة. لا شيء مستحيل”.

وتقع محطة “براكة” غرب أبوظبي، وقد تولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار، وباكتمال تشغيلها، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25 بالمئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.