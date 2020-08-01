أول أيام العيد..الخمس تشهد عملية تصفية

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كشف مصدر مطلع أن مسلحين في مدينة الخمس أقدموا يوم أمس الجمعة أولى أيام عيد الأضحى على تصفية الشاب أبوصيدة إمحمد أبوصيدة.

وأوضح المصدر أن أبوصيدة متزوج ولديه ولد واحد ومن سكان منطقة العمامرة في مدينة الخمس، وتعرض لإطلاق رصاص على مستوى الصدر.

وأكد المصدر أنه لم يتم تحديد الفاعلين وأسباب الحادثة، مشيرًا إلى أن جثمان المغدور نقل إلى مستشفى الخمس التعليمي.

يشار إلى أن مناطق غرب البلاد تشهد منذ سنوات انفلاتًا أمنيًا وسيطرة المليشيات المسلحة على عدة مدن بينها العاصمة طرابلس في ظل عجز تام من قبل المجلس الرئاسي في السيطرة عليها.

وعاثت هذه المليشيات فسادًا وتورطت في أعمال تصفية وابتزاز وخطف، إضافة إلى أعمال غير مشروعة من تهريب البشر والوقود والحرابة والسطو المسلح.