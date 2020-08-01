أكار: لن نفرط في حقوقنا شرق المتوسط أكار : لا فرص نجاح لأي حل في ليبيا دون تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده لن تفرّط بحقوقها في بحر إيجة وشرقي المتوسط، مشددًا على أن أنقرة تؤيد إقامة العلاقات مع بلدان الجوار، وفق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والحوار والطرق السلمية.

أكار قال ، في تصريحات على هامش زيارته لوحدات عسكرية بولاية أدرنة قرب الحدود اليونانية، نقلتها “أحوال تركية”، “تركيا وقواتها المسلحة، لن تفرّطا في حقوقها وحقوق شمال قبرص، في بحر إيجة وشرقي المتوسط.. ونملك القوة اللازمة من أجل ذلك.”

وحذّر الوزير التركي من فرض الأمر الواقع، مؤكداً أن الحلول التي تستبعد أنقرة وقبرص التركية، مصيرها الفشل، لافتًا إلى أنه من حق بلاده التنقيب والاستفادة من الثروات في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لها بشرق المتوسط والمناطق التابعة لشمال قبرص التركية.

وأضاف “يجب عدم تجاهل هذه القضايا أبدا، وأود الإشارة إلى أننا مستعدون دائما لحماية حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة”، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب السلام وتبذل جهودها للمحافظة عليه، مستطردًا: “لكن لا يمكننا التسامح مع أي فرض للأمر الواقع من قبل الأطراف الأخرى، ويجب أن أشير هنا إلى أنه لا توجد فرصة نجاح لأي حل دون تركيا”.

وقال أكار إنه في إطار الاتفاق على الحوار بين تركيا واليونان في سبيل تعزيز الثقة بينهما، عقد اجتماعان في أثينا، واجتماع ثالث في أنقرة، قائلاً: “أبلغنا الجانب اليوناني استعدادنا لاستضافة الاجتماع الرابع، وننتظر منهم المشاركة فيه”.

وأعلنت تركيا، الخميس، وصول سفينة “بربروس خير الدين باشا” التركية، إلى قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية، في شرق المتوسط، لمواصلة أنشطة التنقيب، بالتزامن مع التصعيد والتوتر في ليبيا.