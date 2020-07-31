110 حالات في مصراتة..مكافحة الأمراض يسجل 183 حالة إصابة بفيروس “كورونا”

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 183 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل عدد ( 41 ) حالة في طرابلس، جميعها حالات جديدة فحصت داخل مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 6 ) حالات جديدة في الزنتان فحصت داخل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وأشار المركز الوطني إلى أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة جديدة في غريان، مؤكدًا، أن الحالة فحصت داخل مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل عدد ( 6 ) حالات في زليتن بينها عدد ( 4 ) حالات جديدة، عدد ( 2 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – زليتن، ومصراتة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أيضًا تسجيل عدد ( 110 ) حالات في مصراتة بينها عدد ( 4 ) حالات جديدة “حالة واحدة جنسية غير ليبية”، وعدد ( 106 ) حالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – مصراتة.

وأوضح المركز الوطني أنه تم تسجيل عدد ( 4 ) حالات في طبرق بينها عدد ( 2 ) حالات جديدة، وعدد ( 2 ) حالات مخالطة، فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 3 ) حالات جديدة في بنغازي، فيما سجلت في البيضاء عدد ( 1 ) حالة جديدة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة جديدة في بن جواد، فحصت أيضًا داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل 10 حالات لعائدون من السفر، فحصت داخل مختبر مركز التقنيات الحيوية ” دون تحديد مناطقهم من المصدر.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 14 ) حالة شفاء، بينها عدد 4 حالات في زليتن، وعدد 6 حالات في مصراتة، وعدد 1 حالة في بني وليد، وعدد 3 حالات في بنغازي، مؤكدًا تسجيل عدد ( 1 ) حالة وفاة داخل مدينة مصراتة.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات : 3,621 حالة، والحالات النشطة : 2,929 حالة، ولمتعافين : 618 حالة، والوفيات : 74 حالة.