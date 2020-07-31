نجاة آمر مليشيا “سرية أبابيل” من محاولة تصفية في طرابلس

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كشف مصدر مطلع أن آمر مليشيا “سرية أبابيل ” التابعة لقوات حكومة الوفاق المدعو مفتاح صالح الشاذلي نجا الأربعاء من محاولة تصفية بعد استهدافه من قبل مسلحين في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن الشاذلي من مواليد أكتوبر 1991 ومن سكان طرابلس، توعد عبر حسابه على “فيسبوك” بالرد على منفذي محاولة الاغتيال، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد او معرفة الفاعلين.

وأشار المصدر إلى أن آمر مليشيا “سرية أبابيل ” أحد المطالبين بإنشاء ما يعرف بـ”جهاز الحرس الوطني” الذي تطالب به جماعة المفتي المعزول الصادق الغرياني وحكومة الغويل سابقًا.

وذكر المصدر أنه كانت للشاذلي كلمة مصورة في يوليو الجاري توعد فيها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وحكومته بالجحيم إذا لم يلبوا مطالب الثوار وتسليم السلطة للثوار وما يطلبه الثوار”.