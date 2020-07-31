مكافحة المخدرات يقبض على تاجر مخدرات ببنغازي

أخبار ليبيا24 – أمن

قبض أعضاء مكتب الاستدلال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، على تجار مخدرات متلبسا بعدد 5000 قرصا من عقار “التامول إكس”، تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دينار ليبي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن عقار “التامول إكس” شبيه بعقار “الترامادول” والذي يعد أخطر منه، مشيرا إلى أن العقار المصادر يعتبر أحد مشتقات “الترامادول” ولكن الفرق بينهما هو أن الأول مفعوله أسرع وأقوي ويسمى “بالأفيون” المركب الخطير.

وكشف المكتب، أن أعضاء مكافحة المخدرات أعدوا كمين متاجرة على الطريق الساحلي بالقرب من بلدية توكرة مع أحد مروجي المخدرات من مدينة بنغازي، وجرى ضبطه متلبساً بالكمية المضبوطة، وسلاح ناري مسدس عيار 9 ملم.

وذكر المكتب الإعلام الأمني، أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية، مثمنا دور أعضاء مكافحة المخدرات العاملين خلال هذه الأيام المباركة كعيون ساهرة لمحاربة هذه الآفة التي أطاحت بالعديد من الشباب.