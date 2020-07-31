عدد من مناطق الجبل الغربي وطرابلس شهدت إظلامًا جزئيًا
أخبار ليبيا24
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن حدوث إظلام جزئي في مناطق الجبل الغربي والغربية وأغلب مناطق طرابلس.
وإشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الفرق الفنية تعمل على إعادة تشغيل وحدات التوليد في محطات الرويس، والزاوية، وجنوب طرابلس.
وكانت شركة الكهرباء قد كشفت في وقت سابق عن بعض التعديات على العاملين بمحطات التحويل وإرجاع الأحمال بالقوة ، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المشغلين على التقيد بالتعليمات الصادرة من غرفة التحكم الرئيسة في عملية طرح الأحمال مما ترتب عليه خروج الشبكة عن الخدمة.
وطالبت الشركة المواطنين بعدم الدخول إلى محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة الذي يتسبب في حدوث إظلام تام للشبكة وأن إعادة بناءها من جديد يحتاج لوقت قد يستغرق يومين أو أكثر .