عدد من مناطق الجبل الغربي وطرابلس شهدت إظلامًا جزئيًا

عدد من مناطق الجبل الغربي وطرابلس شهدت إظلامًا جزئيًا

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن حدوث إظلام جزئي في مناطق الجبل الغربي والغربية وأغلب مناطق طرابلس.

وإشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الفرق الفنية تعمل على إعادة تشغيل وحدات التوليد في محطات الرويس، والزاوية، وجنوب طرابلس.