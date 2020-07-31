شركة الكهرباء: إعادة تشعيل طرح الأحمال لمحطة شرق طرابلس عقب اقتحامها من قبل مسلحين

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أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة أنه تم إعادة تشعيل طرح الأحمال اليدوي لمحطة شرق طرابلس ورجوع المناوبين لممارسة عملهم بالمحطة بعد اقتحامها من قبل مسلحين.

وذكرت الإدارة العامة للتحكم أن مسلحين دخلوا إلى محطة شرق طرابلس وأجبروا المناوبين على ترجيع الخطوط المطروحة يدويا وفقا لبرنامج طرح الأحمال وكذلك إجبار المناوبين على مغادرة المحطة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي يصل لساعات طويلة جدًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى الاعتداء والهجوم من قبل عناصر المليشيات على محطات الكهرباء في غرب البلاد وإرغامهم على إعادة التيار الكهرباء وتجاهل برنامج طرح الأحمال.

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