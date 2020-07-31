زليتن تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن قسم العزل في مدينة زليتن تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا اليوم الجمعة في القسم.

وأوضح قسم العزل زليتن أن الوفاة كانت لحالة دخلت إلى القسم ليلة البارحة من القصيعة في ترهونة بسبب فيروس كورونا أدى إلى التهاب رئوي حاد و فشل في الجهاز التنفسي؛ ودخلت بالعناية الفائقة بقسم العزل.

ودعا قسم العزل إلى ضرورة التباعد وخصوصًا مع الكبار في السن أو من لديهم أمراض مزمنة والوزن الزائد وفي حال الزيارة لابد من ارتداء الكمامة وعدم مصافحته والأفضل أن يكون بالهاتف لأن نسبة الوفيات عالية بين هذه الشريحة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن تسجيل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا في مدينة زليتن منها 6 حالات جديدة و3 حالات مخالطة.