تسييري طبرق يمنع صلاة العيد في الساحات

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الجمعة تعليماته العاجلة بمنع إقامة صلاة العيد في الساحات ويصدر تعليماته لكل الجهات الأمنية للمتابعة.

وأكد بوالخطابية في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن حالات تفشي وباء كورونا في طبرق أصبح مخيف وسريع، وقد بلغت حالات الإصابة حتى الآن 14 حالة من ضمنها طبيب.

وأعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أن اللجنة العليا بدات باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية السريعة في المدينة.

يشار أن مدينة طبرق قد شهدت إصابات سريعة خلال أيام قليلة ورئيس اللجنة الإستشارية فرج الجالي قد دق ناقوص الخطر بعد إنتشار الوباء بشكل غير متوقع.