تسييري طبرق: صالة أفراح تتسبب في 3 إصابات كورونا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تسببت إحدى قاعات المناسبات في مدينة طبرق في 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد ما دفع المجلس التسييري للمدينة بإغلاق كافة القاعات.

وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته بإغلاق صالات الأفراح والمقاهي بسبب تفشي وباء كورونا بسرعة داخل المدينة.

وأكد بوالخطابية أن إحد صالات الأفراح قد تسببت في إصابة 3 حالات كورونا، موضحًا أن الإغلاق يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة أسبوعين.

وأصدر رئيس المجلس التسيري طبرق تعليماته العاجلة بإغلاق المقاهي بنفس المدة، مشددًا على أن من يخالف هذه التعليمات سيتم إحالته إلى النيابة العامة.

وطالب بوالخطابية رجال القوات المسلحة والأمن والحرس البلدي بالمتابعة وعدم التهاون من أجل صحة المواطنين.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة في طبرق قد بلغ 14 حالة من ضمنها طبيب.

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