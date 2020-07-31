بوجيا يدعو السلطات الليبية والمجتمع الدولي إلى الاهتمام بأهالي فزان

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الخميس، أن رئيس البعثة السفير آلن بوجيا عقد اجتماعا افتراضيا مع ممثلي مجلس منطقة فزان.

وأكد بوجيا، بحسب ما نشرت البعثة الأوروبية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن التحديات التي يواجهها أهالي فزان تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي.

وقال بوجيا: “لقد شجعتني جهودهم الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء صوت موحد للمنطقة. إن التحديات التي يواجهها أهالي فزان تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي”.