بوجيا: سنواصل العمل مع شركائنا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، على مواصلتهم العمل مع شركائهم من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، والعودة إلى العملية السياسية اللازمة لكي تمضي ليبيا نحو السلام والمصالحة.

جاء ذلك في بيان للسفير الأوروبي بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيا فيه للشعب الليبي عطلة مفعمة بالسلام، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقال بوجيا: “وفي هذا الوقت، فإن أفكارنا مع العديد من الضحايا الأبرياء للصراع المستمر وعدم الاستقرار الذي أفسد البلاد على مدى العقد الماضي. سنواصل العمل مع شركائنا من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى العملية السياسية اللازمة لكي تمضي ليبيا نحو السلام والمصالحة”.