بمناسبة حلول عيد الأضحى.. صالح يدعو الليبيين إلى نبذ الفتن وتجاوز الخلافات

أخبار ليبيا24 – متابعات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، كافة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفتن وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.

وحث صالح في بيان تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الجميع إلى العفو والصفح والتسامح والتآخي والعمل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي أمس الخميس.

كما دعا صالح، كافة أبناء الشعب الليبي إلى وحدة الصف والتكاتف للتصدي لكافة الأخطار الُمحدقة بالبلاد من أجل عودة الأمن والاستقرار وبدء مرحلة البناء والإعمار، وليتجاوزا معاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ليبيا والشعب الذي عانى بها كثيراً طيلة سنين مضت، وفق قوله.

وقال صالح في سياق بيانه: “ندعو الله عز وجل أن نتجاوز هذه المحنة ونتطلع بأن يكون العام القادم عامٌ ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالأمن والاستقرار ونتجاوز فيه جميع خلافاتنا ويتحقق توافق حقيقي دون إقصاءٍ أو تهميش لأحد، يُفضى إلى وحدة مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُلبي احتياجات ومطالب شعبنا بالعيش الكريم وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لينعم شعبنا بثرواته وخيرات بلاده”.