بتسجيل 216 إصابة.. ارتفاع عدد مصابي كورونا في ليبيا إلى 3438 حالة

بتسجيل 216 إصابة.. ارتفاع عدد مصابي كورونا في ليبيا إلى 3438 حالة

أخبار ليبيا24 – صحة

تشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بتسجيل 216 حالة جديدة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 3438 مصابا.

وبهذا تسجل ليبيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وهو أعلى رقم يتم رصده في البلاد منذ تسجيل أول حالة في 24 مارس الماضي وحتى الآن.

وأظهرت إحصاءات المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تصدر مدينة مصراتة أعداد المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية حيث سجلت 114 حالة، وحلت مدينة الشاطئ ثانيا بـ35 حالة إصابة، وسجلت سبها 25 حالة إصابة، فيما سجلت طرابلس 12 حالة.

وأشار المركز، إلى تسجيل 8 حالات شفاء منها حالتين في كلا من زليتن ومصراتة و4 حالات شفاء في ترهونة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة منها حالة في سبها وأخرى في زليتن.

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 3438 إصابة منها 2761 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 604 شخصا ووفاة 73 مصابا جراء الوباء.