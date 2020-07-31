الإسعاف الطائر ينقل 80 حالة مرضية إلى تونس

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أعلن جهاز الإسعاف الطائر الليبي عن تسفير حالات مرضية لدولة تونس بعد إغلاق الحدود وتعليق الطيران بسبب جائحة كورونا .

وأوضح جهاز الإسعاف الطائر أنه بعد حل المشاكل المتعلقه بتصاريح الهبوط بدولة تونس بسبب هذه الجائحة تمكن الجهاز من نقل أكثر من 80 حالة مع مرافقيهم.

وأشار الجهاز إلى أن الحالات جلها تقوم بالعلاج بالخارج نتيجة الأورام ومنها من لديه مراجعة طبية متأخرة بسبب إغلاق المجال الجوي وعدم السماح للطيران الليبي بالهبوط في المطارات المختلفة