يرجح أنها لطلب الفدية..مسلحون يختطفون لاعبًا في الزاوية

يرجح أنها لطلب الفدية..مسلحون يختطفون لاعبًا في الزاوية

أخبار ليبيا24

أقدم مسلحون في مدينة الزاوية خلال الأيام الماضية على اختطاف لاعب النادي الأولمبي عدي عون حلبودة من سكان منطقة أبوعيسي في مدينة الزاوية.

وذكر مصدر مطلع أنه منذ ثلاثة أيام تحديدا قام عناصر مسلحون باختطاف حلبودة أثناء عودته من ملعب “الحسي” لكره القدم وهو مالكه بعد إنزاله من مركبتة بقوة السلاح.

ولفت المصدر إلى أن المسلحين اقتادوا اللاعب إلى جهة مجهولة، موضحًا أن مصادر من المدينة أشارت إلى أن عملية الاختطاف لأجل طلب المال مقابل إخلاء سبيله.

يشار إلى أن مدن غرب ليبيا تشهد الأشهر الأخيرة عمليات قتل وتصفية وخطف بين عناصر المليشيات، إضافة إلى مقتل بعض المدنيين وإصابة أخرين نتيجة المناوشات بين هذه المليشيات التي تسيطر على غرب البلاد.