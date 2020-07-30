وليامز والوزير البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثان الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحثت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جايمس كليفرلي، الأزمة في ليبيا.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا اللقاء بين الطرفين الذي عقد اليوم الخميس، بـ”لقاء مثمر جدا”، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأعربت وليامز، عن تقديرها لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل.