نادي الأخضر يستعد لإطلاق عدة مشاريع

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ناقش مجلس إدارة نادي الأخضر في اجتماع عقد أمس الأربعاء ماتم إنجازه في الأعمال والمشاريع القائمة في النادي كمشروع الصالة المغلقة ومشروع إنهاء واستكمال مبنى الإذاعة المسموعة الخاصة بالنادي من حيث المشاكل والعراقيل وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

وتم مناقشة الاستئناف والبدأ فعلياً في الألعاب والأنشطة الرياضية في النادي، كما تم التطرق خلال الاجتماع لإطلاق مشروع إنشاء فندق متكامل خاص بالنادي.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة النادي عبد المطلب ثابت و فتح الله بو زهرة المدير التنفيذي للنادي و نصر الدين بوفليقة مدير إدارة الاستثمار بالنادي كذلك حضر الاجتماع عصام جادالله مدير مكتب الشؤون الإدارية بالنادي أيضا بحضور الاستاذة فاطمة الرمالي مدير قسم شؤون المرأة.

وتسعى إدارة نادي الأخضر إلى تطوير البنية التحتية بالنادي وتنويع موارد النادي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للصرف على الأنشطة الرياضية و الااجتماعية والثقافية، وتخفيف العبء على الدولة الليبية في دعمها للأندية الرياضية.