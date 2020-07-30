مكافحة كورونا طبرق تحذر من انتشار الفيروس بسرعة

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق فرج الجالي، الأربعاء، نتخوف من انتشار وباء كورونا في طبرق بشكل سريع ليصل عدد المصابين إلى 8 حالات خلال أيام.

وأضاف الجالي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ تم صباح الأربعاء تسجيل إصابتان جديدتان لرجل وامرأة وهي إصابة جديدة والأخرة مخالطة.

وتابع رئيس اللجنة الاستشارية :”ننتظر نتائج تحاليل 5 حالات اشتباه ونتوقع أن تكون من بينها حالات إصابة، ونرجح سرعة الانتشار بالمدينة لعدم التزام المواطنين بالتعليمات والتحذيرات اليومية في وسائل الإعلام وعلى صفحة اللجنة”.

وطالب الجالي لجنة الكورونا الرئيسية إعادة النظر في عدد من الأمور التي من شأنها تقليل حالات الإصابة.