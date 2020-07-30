مقتل شرطي في مديرية أمن مصراتة طعنًا

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع إن مدينة مصراتة شهدت حادثة مقتل رئيس عرفاء في مديرية الأمن أسامة محمود اشكيربان والمعروف “ششومة” بعد أن تعرض لعدة طعنات بآلة حادة “سكين”.

وأضاف المصدر أن المغدور به تم دفنه مساء الثلاثاء، وهو من مواليد 1988 ومن سكان مدينة مصراتة، لافتا إلى أن الجناة قاموا برمي جثة اشكيربان على شاطئ بحر المدينة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس عرفاء أسامة وحيد أهله ووالده متوفي ويعول والدته وزوجته والتي لديه منها ثلاث أبناء وأكبرهم لم يبلغ الخامسة من العمر.