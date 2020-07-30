برلماني تونسي : سحب الثقة من الغنوشي أصبح غاية وطنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب النائب البرلماني عن حركة الشعب التونسية، عبد الرزاق عويدات، بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، مؤكدا أن هذا المطلب أصبح غاية وطنية.

عويدات قال في تصريح لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية، إن سحب الثقة من الغنوشي ليس مجرد رغبة ذاتية بل هي غاية وطنية، مشيرًا إلى أنه أضر بالعمل البرلماني وأن طريقته في إدارة البرلمان أدت إلى العنف والتشنج.

وأضاف أن جلسة سحب الثقة من الغنوشي واردة خاصة بعد ما ارتكبه من أخطاء جسيمة تضمنت اعتداء على الدبلوماسية وتخللتها سياسة الاصطفاف في الصراع الليبي، فضلاً عن عدة خروقات تم رصدها خلال الآونة الأخيرة، مبينًا أن حركته تأذت من طريقة تعامل حركة النهضة في المرحلة السابقة.

وفي سياق آخر، أكد البرلماني التونسي أن حركته ليست ضد مشاركة النهضة في الحكومة القادمة لكن نحن ضد محاولتها الهيمنة على الحكم، وقال: “نحن نقاوم عقلية الهيمنة وأن يكون حزب معين هو الذي يقود الجميع”، منوها إلى أن النهضة تريد أن تحكم من خلال أحزاب سياسية، وهذا ما ترفضه حركة الشعب.

وعن موقفه من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، شدد عويدات على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة سياسية مدعومة من الأحزاب، مؤكدًا عزم حركته الدخول في أي حكومة تسعى إلى تحقيق أهداف الشعب التونسي؛ وفق قوله.

وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، قبل أيام، موعد جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي.

وذكر مكتب مجلس نواب الشعب، في بيان له، نشره موقع “شمس إف إم” التونسي، أنه تم تخصيص جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي يوم 30 يوليو الجاري.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.