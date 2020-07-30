الوفاق تفرض حضرا تاما من أول أيام عيد الأضحى لمدة خمسة أيام

الوفاق تفرض حضرا تاما من أول أيام عيد الأضحى لمدة خمسة أيام الوفاق تقرر غلق تام للمدن في عيد الأضحى

أخبار ليبيا24

قررت حكومة الوفاق اليوم الخميس تمديد حظر التجول لمدة خمسة أيام على مدى 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ4 من مساء يوم غد الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم غلق المدن بشكل تام ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصا المصائف والحدائق.

وأفادت، أنه بعد انتهاء المدة المحددة من القرار يستمر الحظر مدة خمسة أيام أخرى من الساعة الـ9 مساء إلى الساعة الـ6 صباحا.

واستثنت الحكومة تطبيق القرار الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات على أن يسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.