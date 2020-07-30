الليبيون يحتفلون بـ “العيد الكبير” على وقع تدابير احترازية بسبب كورونا

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يحتفل الليبيون يوم غد الجمعة بعد الأضحى المبارك والذي يسمى أيضًا في ليبيا بـ “العيد الكبير” وسط ظرف استثنائي جراء ازدياد ملحوظ لتفشي فيروس كورونا، والذي فرض على الحكومتين لاسيما حكومة الوفاق اليوم الخميس إلى فرض عزل عام كامل لمدة 24 ساعة في المناطق التي تقع تحت تبعيتها في غرب البلاد.

وقررت حكومة الوفاق تمديد حظر التجول لمدة خمسة أيام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، على مدى 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ4 من مساء يوم غد الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم غلق المدن بشكل تام ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصا المصائف والحدائق.

واستثنت الحكومة من القرار، الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات على أن يسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.

ويعد عيد الأضحى “العيد الكبير” أحد العيدين عند المسلمين، ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، حيث اعتاد المسلمون في مختلف البلدان من بينها ليبيا على التحية والمصافحة على بعضهم البعض فور انتهائهم من أداء صلاة العيد، كما اعتادوا على زيارة أقاربهم ومعايدتهم.

لكن في ظل الظرف الاستثنائي بسبب كورونا؛ فإن هذه العادات التي جُبل المسلمون على تأديتها في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، أصبحت محظورة، حيث ينصح بالتقيد بإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والحفاظ على تطهير اليدين بالمطهرات الكحولية والالتزام بالتباعد الجسدي.

وع هذه المناسبة السعيدة، تشهد ليبيا تطورًا وبائيًا بدأ يتفشى بوتيرة أسرع خلال هذا الشهر؛ فبعد أن كان الأرقام في ليبيا تسجل بالآحاد والعشرات، أصبحت تسجل بالمئات.

وأكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، يوم الأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي في ليبيا، وهو 205 إصابة موجبة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3222 حالة بالمرض.

تتركز مناطق تفشي مرض كوفيد 19 في العاصمة طرابلس وفي مصراتة وسبها، وذلك برغم تأكيد إصابات أخرى متزايدة في معظم المناطق في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وعلى خلاف ما أقرته حكومة الوفاق، فرضت الحكومة الليبية ومركزها بنغازي بشرق ليبيا أيضا قيودا على الحركة، إلا أنها لم تفرض إجراءات حظر كاملة داخل وبين المدن والمناطق.