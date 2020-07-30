اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في طبرق تناقش مطالب اللجنة الاستشارية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في طبرق العميد عبدالمولى السنيني مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية أسباب انتشار فيروس كورونا بسرعة في المدينة ليصل العدد الإجمالي إلى 8 حالات خلال أيام قليلة.

وطالب رئيس اللجنة الاستشارية من رئيس اللجنة الرئيسية خلال الاجتماع أمس الأربعاء إحالة عدد من المطالب إلى اللجنة العليا، منها صالات الأفراح والامتحانات وصلاة العيد وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا أنه سيتم إحالة توصيات اللجنة الاستشارية إلى اللجنة العليا، كما ناقشوا تأجيل الامتحانات وإلغاء صلاة العيد حال وجود أي خطورة صحية أو عدم التزام المصلين بالشروط التي وضعتها اللجنة العليا.

وطالب المجتمعون بضرورة مخاطبة اللجنة العليا بعودة ساعات الحظر خاصة بعد انتشار الفيروس بصورة سريعة غير متوقعة .