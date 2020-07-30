القبض على مجرم يتاجر بالمخدرات بمنطقة الوحيشي عملية القبض جاءت بعد بلاغ وشكاوى من المواطنين عن الجاني

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المخدرات بمنطقة الوحيشي، بعد بلاغ وشكاوى من المواطنين بشأن شخص يقوم ببيع المخدرات والحبوب المُهلوسة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري إنه في إطار جهود وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة، لكشف ملابسات ما تبلغ لديها، عقب ورود معلومات، وبعد كثرة الشكاوى من المواطنين كثفت جهودها لجمع المزيد من المعلومات.

المسماري لفت إلى أن جهود الأعضاء أسفرت عن تحديد هوية الشخص ومكانه، وبإعداد كمين له تم ضبطه متلبسًا وبحوزته كمية من المخدرات، وبالانتقال به للقسم وبالاستدلال معه اعترف بقيامه بالتجارة، وعليه تم إحالته للاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.