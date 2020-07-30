الغنوشي يفلت من تصويت سحب الثقة الغنوشي يعتبر نجاته من سحب الثقة انتصارًا للثورة في تونس

أخبار ليبيا24

احتفظ زعيم حزب النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي، برئاسة البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بعد نجاته من تصويت لسحب الثقة منه.

وبينما كانت المعارضة تحتاج 109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت فقط على 97 صوتا من ضمن 217 صوتا، مع عريضة سحب الثقة منه على خلفية تجاوزه للصلاحيات والتدخل في مواضيع إقليمية، والتعدي على مهام مؤسسة رئاسة الجمهورية، فضلا عن مواجهته لانتقادات النواب بسبب سوء إدارة المجلس وخلق أجواء مشحونة.

وشهدت الجلسة مشاركة 133 نائبا صوت 97 منهم ضد بقاء الغنوشي في رئاسة مجلس النواب وقدم 18 آخرون أوراقا ملغاة وصوت اثنين بأوراق بيضاء.

واعتبر الغنوشي، نجاته من تصويت سحب الثقة انتصار لتونس وللثورة والشرعية. وقال، في تغريدة على تويتر: “شكرا على ثقتكم.. تونس والثورة والشرعية تنتصر”.